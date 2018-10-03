На помощь пострадавшим от пожара в Томске выделили 6,8 млн рублей

Томск, , 03:20 — REGNUM В Томске депутаты городской думы на сессии 2 октября перераспределили 6,8 млн рублей на выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим от пожара на ул. Вавилова, 10. Об этом ИА REGNUM сообщили в думе Томска.

Уточняется, что внесены коррективы в бюджет на 2018 год и предусмотрено выделение 6,8 млн рублей для помощи погорельцам.

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«В среднем — это порядка 21,7 тыс. рублей на человека. Но какая именно сумма будет выделена каждой семье, это будет решать специальная комиссия», — сказал председатель думы Томска Сергей Панов.

Он подчеркнул, что комиссия изучит «нуждаемость каждой конкретной семьи пострадавших и масштаб причинённого ущерба».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в томском многоквартирном доме на ул. Вавилова произошёл 27 сентября. Обошлось без жертв и пострадавших, однако повреждено жильё. Площадь возгорания составила 680 кв. м.

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