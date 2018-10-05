В Томске решили восстановить пострадавший от огня многоквартирный дом

Томск, , 07:03 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение полностью восстановить многоквартирный дом в Академгородке на улице Вавилова, 10, который серьёзно пострадал от пожара 27 сентября.

4 октября Жвачкин осмотрел пострадавший дом и выслушал доклады своего заместителя по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто и ректора Томского государственного архитектурно-строительного университета Виктора Власова. По их словам, мансардный этаж нужно полностью сносить. В дом необходимо подать тепло и продолжить экспертизу железобетонных и металлических конструкций методом неразрушающего контроля.

Также глава региона встретился с погорельцами в Академлицее. По данным обладминистрации, на встречу пришли около ста жителей дома. Всего в нём проживают 116 семей.

«Моё первое и главное решение: дом должен быть полностью восстановлен с применением негорючих материалов. Половину стоимости оплатит городской бюджет, половину — областной. Заниматься восстановлением будет «Томскремстройпроект», который имеет опыт подобной работы. Сколько продлится восстановление — покажет экспертиза. Но весна — это крайний срок», — сказал Сергей Жвачкин.

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Также власти региона решили предоставить всем нуждающимся временное жилье в благоустроенном маневренном фонде.

В пострадавшем доме будут и тепло, и водоснабжение, и электричество. Однако жителей освободят от оплаты всех жилищно-коммунальных услуг с 28 сентября. Люди не будут платить и за аренду временного жилья.

В администрации Томской области отметили, что 3 октября в Томске объявили режим ЧС локального масштаба. В связи с этим губернатор рассказал погорельцам обо всех мерах социальной поддержки, которые они вправе получить: помощь на первоначальные нужды, помощь пострадавшим от пожара и помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Создан штаб под руководством заместителя мэра Томска Константина Чубенко, куда могут обращаться пострадавшие томичи.

«Любой пожар — это горе, но вместе мы сделаем все, чтобы максимально уменьшить потери. Я советую вам купить машину конфет и подарить их вашей соседке — маленькой девочке, которая во время пожара не спряталась, а закричала. Она спасла не только себя, но и многих из вас», — сказал Жвачкин, обращаясь к жителям дома.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в жилом пятиэтажном доме в томском Академгородке произошёл 27 сентября. В тушении было задействовано 25 единиц техники и 85 пожарных. Площадь возгорания составила 680 квадратных метров. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Напомним, 2 октября в Томске депутаты гордумы на сессии перераспределили 6,8 млн рублей на выплаты единовременной материальной помощи погорельцам из Академгородка. В среднем получилось порядка 21,7 тыс. рублей на человека. Но какая именно сумма будет выделена каждой семье, решит специальная комиссия.

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