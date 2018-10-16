Опрос показал, как граждане РФ относятся к США, Китаю и Евросоюзу

Москва, , 09:03 — REGNUM Более половины граждан России негативно относятся к Соединенным Штатам Америки, об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», сообщает 16 октября «Интерфакс».

Так, только 34% опрошенных хорошо относятся к США, противоположной точки зрения придерживаются 54% респондентов, еще 12% затруднились определить свое отношение к этой стране.

Вместе с тем опрос показал, что 75% респондентов симпатизируют Китаю, тогда как противоположной точки зрения придерживаются 12% опрошенных, еще столько же затруднились определить свое отношение к КНР.

Согласно опросу, хорошо относятся к Евросоюзу 39% граждан РФ, 46% придерживаются обратной точки зрения, 15% затруднились оценить свое отношение к ЕС.

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Отмечается, что опрос проводился с 20 по 26 сентября в 136 населенных пунктах в 52-х субъектах РФ. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому агентством Gallup, более половины американских граждан выступают за политику смягчения отношений между Вашингтоном и Москвой.

Согласно данным социологического исследования, 58% граждан США считают, что важно попытаться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией. Только 36% уверены, что США должны и далее предпринимать «жёсткие дипломатические или экономические меры» для давления на РФ.

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