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Жители Германии и России наиболее скептично воспринимают имидж США — опрос

Политика

А в Евросоюзе Польша, Венгрия и Италия оказались наиболее положительно настроенными к «Дядюшке Сэму»

Жители Германии и России наиболее скептично воспринимают имидж США — опрос
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Вашингтон, 2 октября 2018, 08:45 — REGNUM  Наиболее позитивно расценивают имидж США жители Израиля и Филиппин, согласно исследованию американского института Pew Research Centers. Об этом пишет издание WELT 2 октября.

83% респондентов в этих странах положительно воспринимают США. К ним близки жители Южной Кореи — 80%, а среди японцев этот показатель составил 67%.

В странах Европейского союза (ЕС) самыми положительно настроенными к США оказались поляки (70%), венгры (63%) и итальянцы (52%). В странах Западной Европы имидж США оказался испорчен: во Франции его позитивно воспринимают 38%, в Нидерландах — 34%, а немцы оказались наиболее скептичными по отношению к США в ЕС — лишь 30% респондентов одобряют образ этой страны.

В России этот показатель составил 26%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам опроса Pew Research Centers канцлер Германии Ангела Меркель признана самым заслуживающим доверия мировым политиков, а президент США Дональд Трамп занял последнее место в рейтинге.

Читайте ранее в этом сюжете: Ангела Меркель стала самым заслуживающим доверия политиком — опрос

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