Верховный суд разрешил спор по оплате «коммуналки» за апартаменты

Москва, , 12:50 — REGNUM Тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг в апартаментах должен устанавливать суд, а не органы местного самоуправления. К такому выводу пришёл Верховный суд России по результатам рассмотрения иска к управляющей компании, который подала собственница апартаментов в Рязани.

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С проблемой завышенной платы за ЖКХ женщина столкнулась в конце 2017 года, когда УК выставил ей счёт за содержание апартаментов и за электроэнергию, пишет «Российская газета». С предъявленной к оплате суммой горожанка не согласилась и подала в суд, требуя перерасчёта.

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Как выяснилось, собственники на общем собрании не смогли договориться о ценообразовании, не был заключён и договор с управляющей компанией об условиях оплаты ЖКУ. Районный и областной суды постановили, что размер платы должен рассчитываться на основе акта органа местного самоуправления.

Частично перерасчёт женщине сделали, однако на этом дело не закончилось. Спор дошёл до Верховного суда. В вышестоящей инстанции напомнили, что согласно Жилищному кодексу апартаменты считаются нежилым помещением, значит тарифы для квартир в этом случае применять нельзя. А если общее собрание жильцов не решило вопрос с размером платы за содержание помещений, то её должен был установить суд. Дело владелицы апартаментов Верховный суд велел пересмотреть.

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