Отец полузащитника «Краснодара» Мамаева извинился за сына

Москва, , 16:52 — REGNUM Поведению полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева нет никакого оправдания. Об этом сообщил отец футболиста Константин Мамаев в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.

«Я хотел извиниться за поведение сына, — сказал отец спортсмена. — Я искренне извиняюсь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина подозревают в Москве в участии в двух драках.

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