По делу Кокорина и Мамаева арестован еще один человек

Москва, , 03:50 — REGNUM Тверской районный суд Москвы постановил взять под стражу Александра Протасовицкого — еще одного фигуранта дела Кокорина и Мамаева, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что мера пресечения в виде ареста предусмотрена до 8 декабря. Протасовицкого обвиняют по ч.2. ст. 213 УК РФ — «Хулиганство организованной группой».

Как сообщало ИА REGNUM, футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина обвиняют в участии в двух драках в Москве. Также вместе с ними был арестован и Кирилл Кокорин — брат Александра Кокорина.

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