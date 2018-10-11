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ВОЗ: вирус Эбола может мигрировать из Конго в Уганду и Руанду

Общество

Cтраны не одобрили экспериментальную вакцину от Эболы

Киншаса, 11 октября 2018, 21:17 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения ожидает «вероятного» распространения вспышки лихорадки Эбола из Конго в Уганду и Руанду, 11 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению ВОЗ, ситуация с распространением вируса в Уганду и Руанду осложняется тем, что страны не одобрили экспериментальную вакцину от Эболы.

Жертвами последней вспышки лихорадки Эбола в Конго уже стали 122 человека. По «оптимистичному сценарию» ВОЗ, заболевание удастся победить за 3−4 месяца.

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Лихорадка Эбола
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