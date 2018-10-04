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Совбез ООН требует прекратить войну в Конго для борьбы с Эболой

Общество

«Заболевание может быстро распространиться, в том числе на соседние страны»

Нью-Йорк, США, 4 октября 2018, 01:02 — REGNUM  Совет безопасности ООН обратился к участникам вооруженного конфликта в Конго с требованием прекратить бои и позволить медицинским работникам противодействовать распространению лихорадки Эбола, 3 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению СБ ООН, «заболевание может быстро распространиться, в том числе на соседние страны, что может повлиять на региональную стабильность». По информации ВОЗ, два случая заражения уже зафиксированы на границе с Угандой.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя вспышка Эболы в Конго происходит, в частности, в провинции Северное Киву, где много лет продолжаются вооруженные столкновения между племенными группировками.

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Лихорадка Эбола
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