Культурное наследие изъято: нижегородские власти выиграли суд

Нижний Новгород, , 04:50 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск управления государственной охраны объектов культурного наследия региона к московскому собственнику помещений в объекте культурного наследия. Решением суда у ООО «Стройальянс» будут изъяты четыре квартиры в памятнике истории и культуры регионального значения — «Доме П.Л. Чардымова», который находится на улице Большая Печерская, 54а в Нижнем Новгороде. В своем иске госорган требовал изъятии у собственника безхозяйственно содержимого объекта культурного наследия. Решение суда пока в законную силу не вступило, не изготовлено, и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, сам дом, где расположены помещения, построен в 1911 году, а на учет как объект наследия его поставили в 1993 году. Компания-собственник зарегистрирована в 2013 году в Москве, ее создатель и гендиректор — Евгений Суханов, который также является владельцем и директором ООО «Санлайт». Фирмы специализируются на купле-продаже недвижимости, а также посреднических услугах в этой сфере.

В Нижнем Новгороде компания владеет помещениями как минимум в двух объектах культурного наследия, и по обоим летом 2018 года госорган подал иски об изъятии. В конце июля 2018 года по делу были наложены обеспечительные меры — запрет Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области осуществлять регистрационные действия в отношении данной недвижимости.

Читайте также: Нижегородские власти изымают у московской фирмы помещения домов-памятников

10 октября 2018 года суд удовлетворил иск об изъятии у собственника безхозяйственно содержимого объекта культурного наследия — «помещений квартир 6, 7, 13, 14, расположенных в объеме здания дома, являющегося памятником истории и культуры регионального значения — «Дом П.Л. Чардымова», находящегося по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Печерская, дом 54 «а». Площадь квартир варьируется от 30,3 до 49,4 кв.м.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Второй иск, где то же управление требует изъять из собственности ООО нежилое помещение, расположенное в объекте культурного наследия регионального значения — «Доме М.Е. Башкирова» для организации его продажи с публичных торгов, рассмотрят 30 октября 2018 года.

К этому времени истец должен будет представить доказательства того, что объект находится в соответствующем реестре и собственник не выполняет требования к сохранению объекта или совершает действия, угрожающие его сохранности и влекущие утрату им своего значения культурного наследия регионального значения. В деле в качестве третьих лиц участвуют ООО «Рейнбоу» и ООО «Волго-Вятская строительная компания».