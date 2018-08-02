Нижегородские власти изымают у московской фирмы помещения домов-памятников

Нижний Новгород, , 07:57 — REGNUM Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области в судебном порядке пытается изъять из частной собственности четыре квартиры и нежилое помещение в зданиях-памятниках регионального значения — «Доме П. Л. Чардымова», расположенном на улице Большая Печерская, 54а и «Доме М. Е. Башкирова» на улице Большая Печерская, 56 в Нижнем Новгороде. До рассмотрения исков к ООО «Стройальянс» по существу на все помещения наложены обеспечительные меры — запрет отчуждать их и производить любые действия, связанные с правами собственности. Нежилое помещение после изъятия планируется продать с публичных торгов. Судебные заседания по искам назначены на 14 августа и 19 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На сайте управления отмечается, что в отношении Дома Чардымова в 2018 году дважды проводилась выездная проверка. В середине января 2018 года в отношении ООО «Стройальянс» был составлен протокол об административном правонарушении — воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля. Штраф составил 5 тыс. рублей. В феврале проверка прошла повторно — «выявлены нарушения, выдано предписание об устранении выявленных нарушений, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 18 статьи 19.5. КоАП РФ, который направлен на рассмотрение в суд».

Дом Чардымова относится к памятнику градостроительства и архитектуры, построен в 1911 году. На учёт поставлен в 1993 году.

В первом иске, поданном 9 июня 2018 года в Арбитражный суд Нижегородской области, ведомство требует изъять из собственности ответчика квартиры 6, 7, 13, 14, расположенные в доме, являющемся памятником истории и культуры регионального значения — «Дом П. Л. Чардымова». 30 июля 2018 года истец обратился с ходатайством об обеспечении иска «в виде запрета на совершение регистрационных действий, связанных с отчуждением и (или) оформлением прав собственности на принадлежащие ООО «Стройальянс» квартиры». Свои требования он обосновал тем, что «непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта». Суд удовлетворил ходатайство, но определение может быть обжаловано. Слушания по существу иска начнутся 14 августа 2018 года.

Вторым иском, поданным 30 июля 2018 года, это же управление планирует изъять из собственности того же ООО помещение П11, расположенное в объекте культурного наследия регионального значения — «Дом М. Е. Башкирова» для организации его продажи с публичных торгов. По этому объекту также было подано аналогичное обеспечительное ходатайство, которое суд удовлетворил. Слушания по иску начнутся 19 сентября 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в Москве в 2013 году Евгением Сухановым. Он же является и гендиректором ООО. Основной вид деятельности фирмы — предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.