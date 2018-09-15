Пушилин: СБУ и западные спецслужбы причастны к убийству главы ДНР

Донецк, , 17:53 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и представители западных спецслужб причастны к убийству главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко в Донецке. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, ссылаясь на данные следствия.

«Есть абсолютное понимание, кто это сделал, — сказал Пушилин. — Теракт совершен при участии 5-го департамента ДКР СБУ».

По его словам, к взрыву в Донецке также причастны и западные спецслужбы. Пушилин уточнил, что в ходе анализа остатков бомбы были выявлены высокие технологии, не применяемые ранее украинской стороной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв. В результате теракта погибли два человека — глава ДНР Александр Захарченко и его охранник.

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