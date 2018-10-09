Принципы наказания за «лайки» и «репосты» остаются в фокусе внимания ОНФ

Москва, , 17:59 — REGNUM Эксперты Общероссийского народного фронта совместно со всеми заинтересованными сторонами продолжат работу по борьбе с необоснованным привлечением к ответственности по ст. 282 УК РФ.

ОНФ переформатирует ранее созданную рабочую группу по подготовке доклада президенту о правоприменении статей об экстремизме, в рамках которой продолжит анализировать ситуацию с необоснованным привлечением к ответственности за так называемые «репосты». Среди актуальных вопросов — отмена наказания за простую демонстрацию нацистской символики и привлечение людей к ответственности только тогда, когда она сопряжена с пропагандой. Также ОНФ считает необходимым разработать информационную систему оперативного выявления экстремистских материалов, которая позволит предупреждать пользователя о таком характере текста или иллюстрации.

Эксперты ОНФ будут настаивать на редакции статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. В законе не раскрыты эти понятия, а буквальное толкование текста статьи приводит к тому, что правоохранительные органы привлекают к ответственности любого человека, публично продемонстрировавшего такую символику, даже если это не сопровождалось пропагандой нацизма.

«Например, широко известны случаи, когда к ответственности привлекали людей, которые опубликовали в социальных сетях памятные фотографии времен Великой Отечественной войны, где была изображена нацистская свастика. При этом снимки сопровождались комментариями, осуждающими нацизм, или носили сугубо исторический характер и сообщали о подвиге советских солдат в годы войны», — привела пример координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме, член Центрального штаба Народного фронта Наталья Костенко.

По ее мнению, привлекать к административной ответственности по такой статье надо именно когда демонстрация атрибутов, символов сопровождается пропагандой идеологии нацизма.

«Необходимо исключить из практики случаи привлечения к ответственности за простую демонстрацию без цели пропаганды. Сейчас, по-хорошему, любой советский фильм, где демонстрируется нацистская символика, нельзя транслировать по телеканалам, — отметила Наталья Костенко.

Под пропагандой эксперты предлагают понимать распространение материалов и информации, направленных на формирование у людей идеологии нацизма, убежденности в ее привлекательности, представления о допустимости такой деятельности.

Вместе с тем, по мнению экспертов ОНФ, правительству РФ необходимо разработать и обеспечить внедрение владельцами социальных сетей информационной системы оперативного выявления экстремистских материалов, которая будет основана на федеральном списке экстремистских материалов и позволит предупреждать пользователя социальной сети (или сайта) об экстремистском характере текста или иллюстрации, но при этом сохранять за пользователем право на публикацию, но уже на свой страх и риск.

«Как показал анализ правоприменительной практики, порядка 74% всех преступлений экстремистского характера в 2017 году было совершено в интернете, при этом 95% по материалам Генпрокуратуры зафиксировано в сети «ВКонтакте», и мера по внедрению системы оповещения пользователя соцсетей о том, что материал может вызывать ненависть, вражду или унижение человеческого достоинства, представляется более чем актуальной. Находящийся сейчас в открытом доступе Реестр экстремистских материалов насчитывает несколько тысяч пунктов, при этом постоянно пополняется и зачастую вообще не позволяют сделать вывод какой именно материал или аудио-/видеофайл несет в себе такой посыл», — отметила Наталья Костенко.

Наряду с этими мерами ОНФ считает необходимым изменить подход к ведению Перечня физических лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Так, действующее законодательство, предусматривающее ведение такого перечня, обязывает банки применять меры по блокированию денежных средств лиц, включенных в этот перечень (а попасть в него можно и просто по факту возбуждения уголовного дела по статье 282 УК РФ, т. е. еще до судебного решения), при этом финансовые ограничения одинаково применяются как к лицам, финансирующим терроризм, так и к лицам, привлекаемым к ответственности за высказывания в сети Интернет.

Эксперты ОНФ предлагают дифференцировать применение таких ограничений в зависимости от вида инкриминируемого гражданину преступления, а также обязать ответственный за ведение «перечня экстремистов» Росфинмониторинг вести мониторинг и автоматически исключать граждан из этого перечня при возникновении соответствующих оснований (поскольку сами граждане зачастую не осведомлены о порядке действий по исключению из него).

«Указанные меры в совокупности должны положительным образом повлиять на ситуацию с привлечением граждан к ответственности за «репосты» в интернете, — подчеркнула Наталья Костенко, — За время работы над докладом президенту России по анализу правоприменительной практики в ОНФ поступали различные предложения, в том числе от представителей научного и адвокатского сообщества, различных ведомств, организаций и простых неравнодушных граждан. Все предложения были изучены и проработаны нашими экспертами. На наш взгляд, те шаги, которые нами уже предложены президенту в докладе, и те дополнительные предложения экспертов ОНФ, как корректировка ответственности за демонстрацию нацизма и создание информационной системы, будут иметь как профилактический характер, так и должны свести к минимуму те самые «перегибы на практике». В рамках рабочей группы, созданной ранее для проведения анализа правоприменительной практики и подготовки доклада президенту, эксперты ОНФ продолжат работу и консультации с заинтересованными сторонами, чтобы указанные экспертные предложения не остались на бумаге».

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