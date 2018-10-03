Смягчение статьи «за экстремизм» может и не спасти от судимости

Барнаул, , 16:14 — REGNUM Пакет законопроектов, смягчающий уголовную ответственность за экстремизм и разжигание ненависти, внесённый в Госдуму РФ президентом России Владимиром Путиным, не спасёт от уголовной ответственности в случае, если нарушитель повторно «лайкнет» или сделает репост какого-либо подпадающего под запрет материала. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM напомнила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Комментируя продолжение главы государства смягчить уголовное наказание по статье об экстремизме, она, в частности отметила:

«Президентский законопроект «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации», безусловно, смягчает ответственность за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с унижением достоинства человека. Суть проекта: человек попадает под уголовное преследование лишь в случае совершения экстремистского деяния повторно в течение одного года.

На первый раз предполагается административная ответственность. Однако следует отметить, что проект не снимает большинство проблемных моментов, обнаруженных в практическом поле. Он всего лишь на одну ступень отодвигает возможность привлечения к уголовной ответственности. Поэтому, если нарушитель повторно в течение года неудачно лайкнул или сделал репост какого-либо подпадающего под запрет материала, то этот законопроект не спасет его от участи подсудимого.

На мой взгляд, определять распространение неэтичного продукта как общественно опасное деяние недопустимо в принципе. По сути, существующее регулирование этого круга отношений в два счета может превратить проявление незрелости в уголовку. Конечно, практика должна гуманизироваться, в том числе и в связи с постановлением пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. №23.

Но надо понимать, что когда строгость привлечения к ответственности в значимой части определяется позицией судов, а не жесткостью конструкции нормы, мы периодически будем получить противоречивые результаты по аналогичным делам. При этом следует отметить, что государство не может не контролировать информационные потоки и продолжит создавать для себя инструментарий для их пресечения в случае необходимости».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки, смягчающие статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») внес на рассмотрение российского парламента президент Владимир Путин. Речь идет о действиях, связанных с возбуждением ненависти либо вражды, а также с унижением достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. Власти признали, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности является обоснованным. Поправки вносятся также в КоАП.

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