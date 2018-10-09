В Подмосковье заявили о незаконной вырубке леса для строительства ЦКАД

Красногорск, , 17:00 — REGNUM В деревне Болкашино Солнечногорского района Московской области без согласования с местными органами власти происходит вырубка лесных насаждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила местная жительница Елена Акимова. По её словам, вырубка происходит без обсуждения с жителями, незаконно и с отсутствием разрешительной документации.

«Жителям не представлены документы разрешения на строительство, на вырубку, план производства работ, план мобилизации. В данном случае субподрядная организация заявляет, что вырубка производится под трассу ЦКАД. Это участок 5 км, который соединяет развязку №18 и №31 соответственно на трассах М10 и М11. Данные развязки ещё не построены, поэтому данный участок спроектирован как вторая очередь ЦКАД и должен быть реализован позже, после строительства данных развязок. Мы считает, что работы проведены преждевременно, без разрешительной документации и поэтому они являются незаконными», — добавила член Международного экологического союза Елена Родина.

Жители неоднократно обращались в местное ОВД, на место выезжали сотрудники полиции, однако никаких мер в отношении рабочих, осуществляющих вырубку, предпринято не было. Это не мешает продавать хорошую древесину на пиломатериалы и при этом полностью игнорировать требования местных жителей и правоохранительных органов о предъявлении документов.

«Также жителей настораживает факт реализации данной древесины. Она неучтённая, нет документов, сколько деревьев вырублено. Перемычка между связками составляет 5 км. Стоимость реализации проекта — 7 млрд при том, что дубль данной перемычки существует, это бетонка, на которой развязка с М11 построена и функционирует», — отметила Елена Родина.

Напомним, ранее в Солнечногорске был создан пластиковый кластер, а рядом в деревней Хметьево происходила «рекультивация» огромной свалки. Теперь в Хметьево построят катастрофический по параметрам мусоросжигающий завод без учёта того, что выбрасывается в окружающую среду действующими предприятиями.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области суд вынес приговор в отношении 36-летнего предпринимателя из Подмосковья, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). Так, в конце 2017 года обвиняемый при отсутствии разрешительных документов на рубку деревьев, находящихся в федеральной собственности, выдал рабочим необходимый для рубки инвентарь и указал на необходимость рубки деревьев на территории Мятлевского участкового лесничества в Износковском районе.

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