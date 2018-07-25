Солнечногорск в борьбе за звание мусорной столицы Подмосковья

Василий Маркин, , 18:19 — REGNUM

Выступление члена Общественной палаты Солнечногорского района Василия Александровича Маркина «Об итогах общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду проектирующегося мусоросжигающего завода в Солнечногорском районе Московской области» на заседании Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов REGNUM — РАЕН 28 июня 2018 года.

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7 июня в городе Солнечногорск Московской области, в Доме культуры завода «Лепсе» была осуществлена попытка организовать общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область)». Однако далеко не всем желающим жителям Солнечногорского района, дачникам и экологам удалось попасть в зал. А тем, кто оказались в зале, не дали возможности выступить даже с минимальным временем. Предоставили возможность лишь задавать вопросы в течение одной минуты, а общее время на вопросы и ответы ограничили всего 40 минутами. Это очень мало для разрешения множества вопросов, которые возникли у присутствовавших после ознакомления с материалами ОВОС.

Присутствовавшие в зале жители, дачники, экологи и общественные активисты не смогли в полной мере высказать своё мнение по рассматриваемому вопросу, а на многие существенные вопросы жители ответов не получили.

Нигде в ОВОС проекта мусоросжигающего завода (МСЗ) не отмечено, что рядом с деревней Хметьево уже расположен объект, выбрасывающий вредные вещества и отравляющий грунтовые воды — это полигон ТБО «Хметьево». Хотя он и закрыт, но из сотни труб, выходящих из тела полигона, удаляется в атмосферу свалочный газ в объёме 6000 кубических метров в час, то есть более 60 тысяч тонн в год (по оценкам 2007 года).

Фильтрат проникает в соседний лес, а возможно, и в реку Мазиха, которая протекает всего в 300 метрах от участка МСЗ. При этом нигде в расчётах ОВОС не учитываются ни выбросы от многочисленных луж и резервуаров с фильтратом полигона, ни выбросы полигона ТБО Хметьево, ни выбросы от факела, который планируют установить на полигоне для сжигания свалочных газов.

Но согласно СанПиН 2.2.1.2 .1.1.1200−03 п. 3.13.

«Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона… Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности».

Система вывода из тела полигона свалочного газа, его сбора и сжигания в факеле должна относиться так же, как и МСЗ, к I классу опасности, поскольку утилизируемая масса отходов — свалочного газа — превышает 40 тысяч тонн в год.

Однако при оценке риска для здоровья населения в данном ОВОС не было принято во внимание воздействие полигона ТБО «Хметьево» ни в настоящий момент, ни после планируемой установки факела, сжигающего свалочные газы.

По непонятным причинам выбросы углекислого газа вообще не учитываются в расчётах ОВОС. Но именно из-за своей устаревшей технологии МСЗ потребляет большое количество кислорода, а следовательно, и воздуха, и выбрасывает в атмосферу огромное количество СО 2 — 1,6 млн тонн в год.

Кроме того, углекислый газ в большом количестве выделяется и полигоном «Хметьево», а после ввода в эксплуатацию факела к этому количеству добавится ещё и углекислый газ, образующийся при сжигании метана — главного компонента свалочного газа.

Мы уверены, что такое огромное количество углекислого газа, выбрасываемое одновременно факелом мусорного полигона и МСЗ (даже при использовании на МСЗ высокой трубы), может существенно снизить качество воздуха не только поблизости, но и в нескольких километрах от завода, особенно во время длительных штилей, которые в нашей местности достаточно часты, особенно в ночное время.

Во всех презентациях завода нас уверяли, что первичные диоксины полностью сгорят в котлах при температуре 1200 °C или в камере дожигания. Однако в проекте говорится лишь о том, что «максимальная температура в зоне горения составляет порядка 1260°С», то есть не во всём объёме и не всегда.

Специалисты, эксплуатирующие МСЗ на колосниковой решётке, уверяют, что такую температуру выдержать очень тяжело и затратно, требуется гарантированное высококалорийное топливо. В проекте гарантируются только следующие температуры:

«Горение отходов начинается в начале решетки и стабилизируется при температуре от 850 до 1000 °C во второй её половине» (т. 1.1 лист 37).

«Первый этап очистки происходит в котле: в части котла поддерживается температура более 850 °C, дымовые газы находятся в этой зоне более двух секунд, что обеспечивает разложение диоксинов» (т.1.1 лист 38).

Однако при такой температуре диоксины только начинают распадаться, а в научной работе Мотузова Г.В., Карпова Е.А. «Химическое загрязнение биосферы и его экологические последствия», 2013 стр.168 утверждается, что «высокотемпературные процессы (в диапазоне от 200 до 1200 °С) и (или) неполное сгорание, наличие органического углерода и хлора — это те основные условия, которые способствуют поступлению диоксинов в воздух».

То есть для гарантированного разложения диоксинов требуются температура выше 1200−1500°С, гарантированная во всём объёме, через который проходят дымовые газы в течение 2 секунд. Но такая температура в данном проекте не гарантируется ни в котле, ни в камере дожигания: «Температура в камере дожигания составит 850−950°С» (т. 1.1 лист 92). Вследствие этого даже первичные диоксины не будут полностью разрушены.

Также во всех презентациях завода нас уверяли, что система фильтрации отходящих газов на МСЗ «Чистой страны» такая же, как на лучших европейских заводах, таких как в Швейцарии в Люцерне, который посетили приглашённые общественники. Однако при детальном сравнении завода в Люцерне и в проекте для МСЗ у деревни Хметьево выяснилось, что системы фильтрации принципиально различаются: на МСЗ в Люцерне используется 6 ступеней фильтрации, а на МСЗ для Подмосковья имеются только 3 ступени.

В Люцерне перед реактором с впрыском бикарбоната натрия (15) установлен электростатический фильтр зольной пыли (14), за ними первый рукавный фильтр (16), затем реактор SCR DeNox (17), внешний экономайзер, дополнительный теплообменник (18), вдувание извести и буроугольного кокса, второй рукавный фильтр (19).

В проекте Солнечногорского МСЗ система фильтрации имеет только 3 ступени:

(1) нейтрализация оксидов азота путем впрыска карбамида в котле;

(2) нейтрализация кислотных составляющих (с использованием гашеной извести), органических веществ, ртути и тяжелых металлов (с использованием активированного угля) в реакторе;

(3) рукавный фильтр, где происходит улавливание летучей золы, пыли и продуктов газоочистки, а также активированного угля, который подается в дымовые газы перед реактором.

О разнице в качестве систем фильтрации свидетельствует и сравнение официальных цифр по выбросам типичных веществ МСЗ Швейцарии и планируемого к постройке Солнечногорского МСЗ у дер. Хметьево в Табл. 1.

Табл. 1. Выбросы вредных веществ Солнечногорского МСЗ и новейших заводов HitachiZozenInovaAGв Швейцарии

Вредное вещество Ед.изм. ОВОС, Табл.5.1.1.1 Выбросы новейшик заводов HitachiZozenInovaAG Отношение выбросов МСЗ Хметьево к выбросамМСЗ Hitachi Zozen Inova AG Макс. МСЗ Хметьево Гарантия по проекту Фактически достигнутые К выбросам по проекту К фактически достигнутым HCl мг/м3 60 4 2,7 15 21 SO 2 (диоксид серы) мг/м3 200 6 1 33 200 NOx (оксиды азота) мг/м3 200 40 19 Пыль мг/м3 30 1 0,2 30 150 Ртуть мг/м3 0,05 0,005 0,0025 10 20

Данные по проектным и фактическим выбросам построенного по новейшему МСЗ HitachiZozenInovaAG в Лозанне взяты из доклада бывшего министра экологии швейцарского кантона Люцерн Г.П. Фарни

Про систему очистки свалочного газа до и после сжигания в факеле на полигоне «Хметьево» вообще ничего не сообщается.

В такой сложившейся ситуации считаем выделение участка из земель лесного фонда Российской Федерации под МСЗ в Хметьево недопустимым. Необходимо использовать этот и другие прилегающие к полигону участки для восстановления на них леса в качестве санитарно-защитной зоны полигона ТБО «Хметьево», рекультивация которого до сих пор не закончена.

Общественная палата Солнечногорского района предлагает:

1) провести дополнительно встречу специалистов «АГК-1» с представителями общественности для получения чётких ответов на вопросы, касающихся

— суммарного суточного водопотребления МСЗ;

— характеристик системы газоочистки;

— суммарного воздействие находящихся рядом объектов I класса опасности: МСЗ и полигона ТБО «Хметьево», а также предприятий промзоны г. Солнечногорска;

2) остановить строительство завода по термическому обезвреживанию ТКО у деревни Хметьево Солнечногорского района Московской области по крайней мере до выполнения следующих условий:

— замены устаревшей технологии, описанной в проектной документации МСЗ федерального проекта «Чистая страна», которая по многим параметрам воздействия на окружающую среду на порядки уступает последнему поколению заводов Hitachi Zosen Inova AG в Швейцарии.

Добавить дополнительные ступени очистки: электрофильтр, дополнительный рукавный фильтр, систему каталитической очистки SCR DeNox;

— переделать ОВОС с учётом выбросов полигона ТБО Хметьево и системы сжигания свалочного газа (объектов I класса опасности);

— провести оценку риска для здоровья населения для группы промышленных объектов (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности;

— учесть в расчётах ОВОС и при экомониторинге выбросы углекислого газа, особенно при неблагоприятных метеоусловиях, штилях;

— разработать проект рекультивации участка, загрязнённого фильтратом полигона, предусмотреть мероприятия по предотвращению дальнейшего проникновения фильтрата полигона ТБО «Хметьево» на данный участок и на соседние участки.