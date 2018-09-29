Предприниматель из Подмосковья осужден за незаконную рубку леса

Калуга, , 18:26 — REGNUM В Калужской области суд вынес приговор в отношении 36-летнего предпринимателя из Подмосковья, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Как сообщил 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM прокурор Износковского района Калужской области Дмитрий Ярцев, судом было установлено, что в конце 2017 года обвиняемый в отсутствие разрешительных документов на рубку деревьев, находящихся в федеральной собственности, выдал рабочим необходимый для рубки инвентарь и указал на необходимость рубки деревьев на территории Мятлевского участкового лесничества в Износковском районе.

В результате незаконных действий обвиняемого лесному фонду причинен ущерб на сумму более 1 млн 300 тыс. рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год.

В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела осужденный полностью возместил причиненный государству ущерб.

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