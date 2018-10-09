Жители России назвали качества хорошего учителя

Москва, , 10:33 — REGNUM Жители России оценивают положение учителей в обществе как среднее (три балла из пяти возможных). Такое мнение сохраняется с 2014 года (3,14 балла). При этом молодые люди всё-таки выбирают профессию учителя: в связи с призванием (18%) и из-за любви к детям (14%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Основными качествами, которыми должен обладать хороший школьный учитель, должны быть: профессионализм (33%), любовь к детям (27%), доброжелательность (21%), честность и терпение (по 12%). Кроме того, учителю необходимо уметь донести информацию до детей (9%), быть образованным и уравновешенным человеком (8%).

При этом участники опроса назвали причины, по которым молодые люди не выбирают профессию учителя. Так, по мнению большинства (55%) опрошенных главная причина — маленькая зарплата. 21% считают, что останавливает сложность работы с детьми большая нагрузка (14%), а по мнению 9% респондентов считают, что профессия учителя не престижна.

Опрос проведен 4 октября 2017 году. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, школьное образование в России чаще всего оценивается как среднее (44%), 28% характеризуют его как плохое, 15% — как хорошее. По мнению большинства (35%), в последнее время качество российского школьного образования ухудшается. 29% заявили, что оно не меняется, 19% — что улучшается.

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