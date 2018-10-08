Школьное образование жители России оценивают как среднее – опрос

Москва, , 07:31 — REGNUM В России профессия учителя пользуется уважением (48%), противоположной точки зрения придерживаются практически столько же опрошенных (41%). Большинство опрошенных считают, что учителя отлично справляются со своими обязанностями (42%), удовлетворительно (33%), плохо (7%). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Учителей в России значительно чаще считают прогрессивными (61%, среди молодых — 68%), чем несовременными, отсталыми (13%). Также набирает вес точка зрения, что учителя должны заниматься только преподаванием. Однако мнение, что им следует заниматься и воспитанием, по-прежнему распространено шире (31% против 65%).

Школьное образование чаще всего оценивается как среднее (44%), 28% характеризуют его как плохое, 15% — как хорошее. По мнению большинства (35%), в последнее время качество российского школьного образования ухудшается. 29% заявили, что не меняется, 19% ухудшается.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведет 30 сентября 2018 года в 53 субъектах РФ 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, качество образования в школах в целом устраивает большинство граждан РФ (67%). 26% опрошенных выразили недовольство качеством образования. При этом 40% от всех респондентов считают систему школьного образования в России неэффективной.

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