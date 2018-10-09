Суд отказал в аресте руководителей Каспийского завода листового стекла

Махачкала, , 10:09 — REGNUM Кировский районный суд города Махачкалы отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте руководителей Каспийского завода листового стекла. Генеральный директор предприятия Игорь Кремер, коммерческий директор Анвар Фахрутдинов и начальник отдела продаж Юсуп Алиханов решением суда отправлены под домашний арест, пишет газета «Черновик».

Основаниями для отклонения ходатайства следствия о заключении подсудимых под стражу стали отсутствие достаточных доказательств их вины и показания свидетелей по делу — сотрудников завода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что задержанные руководители предприятия подозреваются в хищении федеральных бюджетных средств на сумму более 38 млн рублей, которые были получены каспийским заводом от Минпромторга России на реализацию программы развития. Следствие полагает, что целевое использование денег в планы руководства не входило — выделенные средства планировалось похитить.

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Напомним, Каспийский завод листового стекла был запущен в 2013 году. Проект стоимостью в 10,5 млрд рублей был реализован инвестиционной группой ОАО «Каспийский завод листового стекла», подконтрольной бизнесмену Сулейману Керимову.

Однако в августе 2015 года Арбитражный суд Дагестана ввел в отношении завода процедуру банкротства. Причина этого решения заключалась в накопившихся кредитных долгах, сумма которых выросла до 16 млрд рублей. 15 из них завод должен был Внешэкономбанку, который и стал единственным собственником Каспийского завода после продажи бизнесменом Сулейманом Керимовым своей доли в предприятии.

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