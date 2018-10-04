В Дагестане задержаны руководители Каспийского завода листового стекла

Махачкала, , 08:26 — REGNUM В Дагестане задержаны генеральный директор Каспийского завода листового стекла Игорь Кремер и его заместитель Анвар Фахрутдинов. Задержанные подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере, пишет «Интерфакс-Юг».

Сообщается, что в их домах и рабочих кабинетах спецслужбами проведены обыски. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов по данному поводу пока не поступало.

Отметим, что АО «Каспийский завод листового стекла» является крупнейшим предприятием по производству полированного стекла на юге России. Несколько дней назад руководство завода заключило крупный контракт на поставку листового стекла в Азербайджан на сумму свыше 5 млн долларов США.

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Напомним, Каспийский завод листового стекла был запущен в декабре 2013 года. Проект стоимостью 10,5 млрд рублей был реализован инвестиционной группой ОАО «Каспийский завод листового стекла», подконтрольной Сулейману Керимову. Производственная мощность предприятия составляла 600 тонн в сутки.

Однако уже спустя менее двух лет, в сентябре 2015 года, Арбитражный суд Дагестана признал завод банкротом. Его общая задолженность перед более 270 кредиторами превышала 16 млрд рублей, большая часть которой приходилась на долю кредита от «Внешэкономбанк».

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