Директора стекольного завода в Дагестане обвиняют в хищении 38 млн рублей

Махачкала, , 15:40 — REGNUM Задержанный накануне генеральный директор Каспийского завода листового стекла Игорь Кремер подозревается в хищении федеральных бюджетных средств на сумму более 38 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

В отношении задержанного расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в домах и рабочих кабинетах директора предприятия и его заместителя Анвара Фахрутдинова спецслужбами были проведены обыски.

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Напомним, Каспийский завод листового стекла был запущен в 2013 году. Проект стоимостью в 10,5 млрд рублей был реализован инвестиционной группой ОАО «Каспийский завод листового стекла», подконтрольной бизнесмену Сулейману Керимову.

Однако в августе 2015 года Арбитражный суд Дагестана ввел в отношении завода процедуру банкротства. Причина этого решения заключалась в накопившихся кредитных долгах, сумма которых выросла до 16 млрд рублей. 15 из них завод должен был Внешэкономбанку, который и стал единственным собственником Каспийского завода после продажи бизнесменом Сулейманом Керимовым своей доли в предприятии.

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