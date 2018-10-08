В Москве начали строить еще один тоннель Большого кольца метро

Москва, , 15:33 — REGNUM Между станциями «Каховская» и «Зюзино» южного участка Большой кольцевой линии метро в Москве начали прокладывать правый перегонный тоннель, сообщает 8 октября пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что тоннелепроходческому комплексу предстоит пройти около одного километра на глубине 16 метров. Достичь котлована строящейся станции метро «Зюзино» планируется во втором квартале следующего года. В строительстве нового кольца метро задействованы порядка семи тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Москве началось строительство тоннеля, который соединит станцию «Проспект Вернадского» и станцию метро «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии.

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