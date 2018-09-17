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БКЛ и второй Московский центральный диаметр свяжут четыре пересадки

Экономика

Впоследствии 17 сквозных железнодорожных маршрутов объединят девять имеющихся в столице направлений железной дороги

Москва, 17 сентября 2018, 14:16 — REGNUM  Четыре пересадки свяжут между собой Большую кольцевую линию (БКЛ) метро и второй Московский центральный железнодорожный диаметр Нахабино-Подольск (МЦД-2). Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Отмечается, что пересадки будут построены на станциях «Шереметьевская» и «Ржевская» на северо-восточном участке БКЛ, а также на станциях «Текстильщики» и «Печатники» на востоке линии. Добавим, 17 сквозных железнодорожных маршрутов, которые объединят девять имеющихся в столице направлений железной дороги, будут созданы в рамках проекта «Московские центральные диаметры».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в столице России началось строительство тоннеля, который соединит станцию «Проспект Вернадского» и станцию метро «Мичуринский проспект» БКЛ.

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Строительство метрополитена
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