Герман Греф пообещал подарить Новосибирску инновационный фонтан

Новосибирск, , 10:04 — REGNUM Президент Сбербанка Герман Греф, который сегодня, 7 сентября, находится с рабочей поездкой в Новосибирской области, пообещал подарить Новосибирску инновационный фонтан. Его установят за счёт Сбербанка.

«Инновационный фонтан, изобретённый нашими инженерами, — мы подарим Новосибирску эту инновационную разработку, — цитирует Новосибирский городской сайт Грефа.

Он рассказал, что к традиционному световому оформлению фонтана добавлено лазерное сопровождение, что позволяет транслировать любые изображения на водный экран. Стоимость такого инновационного фонтана и сумму, необходимую для его установки, Герман Греф не назвал, сказав лишь, что есть уже два претендента на строительство, запланированное на 2019 год.

Отметим, что президент ПАО Сбербанк Герман Греф в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область планирует посетить Технопарк, бизнес-инкубатор Академпарка, а также детский технопарк.

Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников презентует Грефу проект развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

Также запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и ПАО «Сбербанк России» по установлению стратегического партнёрства и развитию долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.