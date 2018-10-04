Премьер Италии пообещал помощь вкладчикам банков-банкротов

Перуджа, Италия, , 14:47 — REGNUM Правительство Италии предусмотрит в бюджете 2019 года средства для поддержки вкладчиков обанкротившихся банков, заявил в четверг, 4 октября, премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство Ansa.

Выступая в Перудже на празднике в честь святого Франциска (чей день памяти в католической Церкви приходится на 4 октября), Конте заявил, что у правительства есть не только политическая, но и моральная обязанность помочь обманутым вкладчикам.

Бюджет Италии на 2019 год уже утвержден в правительство и теперь должен быть согласован с властями ЕС и принят парламентом страны. Ранее Еврокомиссия выражала недовольство намерением правительства нарастить дефицит бюджета до 2,4% ВВП ради выполнения предвыборных обещаний.

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