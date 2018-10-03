Еврокомиссия довольна предложенным Италией бюджетным компромиссом

Рим, , 15:32 — REGNUM Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московичи назвал «хорошим сигналом» предложенный Италией компромисс в отношении ее собственного бюджета, сообщает TgCom24 в среду, 3 октября.

Как сообщалось ранее, министр экономики и финансов Италии Джованни Триа заявил, что правительство не намерено менять оговоренный уровень бюджетного дефицита на 2019 год (2,4% ВВП), но в два следующих года (2020 и 2021) намерена снизить его до 2,2 и 2% соответственно.

Ранее правительство Италии утвердило проект бюджета на 2019 год, предусматривающий повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но власти ЕС отмечали, что наращивать дефицит в Италии в условиях высокого госдолга (более 100% ВВП) неприемлемо. В Италии уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике, стране нужны реформы и инвестиции. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало у евробюрократов никаких вопросов.

После заявлений главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что действия Италии могут привести к «концу евро», ускорилось падение итальянских биржевых индексов. Ранее столь значительное снижение наблюдалось в 2014 году. Лидеры обеих правящих партий Италии вице-премьеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини заявили, что Еврокомиссия пытается с помощью резких заявлений и биржевой паники заставить их изменить свое решение, но ей это не удастся.

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