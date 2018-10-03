В ходе тюремного бунта в Бразилии погибли девять заключенных

Бразилиа, , 23:16 — REGNUM Девять заключенных погибли в столкновениях с полицией во время бунта в тюрьме в центральной Бразилии,

По информации властей штата Токантинс, бунт в тюрьме Барра-да-Грота привел к бегству 28 заключенных. Девять из них были застрелены охранниками и полицией, 19 удалось скрыться.

В настоящий момент полиция прочесывает территорию вокруг тюрьмы в поисках беглецов, а также двоих сотрудников тюрьмы, взятых заключенными в заложники.

Читайте также: В Бразилии при вооружённом нападении на тюрьму сбежали более ста осуждённых