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В ходе тюремного бунта в Бразилии погибли девять заключенных

Общество

19 арестантов скрылись от полиции

В ходе тюремного бунта в Бразилии погибли девять заключенных
ErikaWittlieb
Тюрьма

Бразилиа, 3 октября 2018, 23:16 — REGNUM  Девять заключенных погибли в столкновениях с полицией во время бунта в тюрьме в центральной Бразилии,

По информации властей штата Токантинс, бунт в тюрьме Барра-да-Грота привел к бегству 28 заключенных. Девять из них были застрелены охранниками и полицией, 19 удалось скрыться.

В настоящий момент полиция прочесывает территорию вокруг тюрьмы в поисках беглецов, а также двоих сотрудников тюрьмы, взятых заключенными в заложники.

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Организованная преступность в Латинской Америке
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