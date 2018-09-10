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В Бразилии при вооружённом нападении на тюрьму сбежали более ста осуждённых

Происшествия

В результате нападения погиб охранник учреждения

В Бразилии при вооружённом нападении на тюрьму сбежали более ста осуждённых
ErikaWittlieb
Тюрьма

Жуан-Пессоа, Бразилия, 10 сентября 2018, 20:10 — REGNUM  В одном из исправительных учреждений в Бразилии произошёл массовый побег заключённых, сообщает 10 сентября бразильский портал G1.

По информации издания, ЧП произошло в тюрьме города Жуан-Пессоа в штате Параиба.

Как сообщается, для организации побега осуждённых группа вооружённых людей подорвала въездные ворота учреждения и напала на тюремную охрану, в результате чего один из её сотрудников погиб.

В результате из тюрьмы сбежали 105 заключённых. На данный момент около 50 из них пойманы, поиски остальных продолжаются. По факту произошедшего проводится расследование.

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