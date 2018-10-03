СКР: экспертиза установила личность найденной в Дагестане девочки

Махачкала, , 14:04 — REGNUM Тело девочки, найденное в сточной канаве возле дома № 53 по улице Ленина в городе Каспийске, принадлежит пропавшей в июле 2018 года Калимат О. Таковы заключения молекулярно-генетической и судебно-медицинской экспертизы, полученной 3 октября Следственным комитетом по Дагестану.

Расследование уголовного дела по факту убийства продолжается. Как сообщили ИА REGNUM в СКР по региону, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление.

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Как сообщало ИА REGNUM, восьмилетняя Калимат О. вышла из дома в магазин 29 июля около полудня и не вернулась домой. МВД объявило розыск. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». В поисках ребенка приняли участие более двух тысяч человек, в том числе волонтеры и специалисты из московского поискового отряда «Лиза Алерт». Однако после нескольких недель безуспешных поисков они были прекращены.

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Спустя более месяца после инцидента, 9 сентября, в Каспийске было найдено тело ребенка в хозяйственной сумке серого цвета, однако отец без вести пропавшей Калимат О. не опознал ее в нем. Для установления личности и причины смерти ребенка были назначены экспертизы.