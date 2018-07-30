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В Дагестане второй день ищут пропавшую девочку, возбуждено дело об убийстве

Происшествия

Восьмилетний ребенок ушел в магазин и не вернулся

В Дагестане второй день ищут пропавшую девочку, возбуждено дело об убийстве
Иллюстрация: Uq.edu.au
Фемида

Махачкала, 30 июля 2018, 11:25 — REGNUM  В Дагестане пропала восьмилетняя девочка. Ребенок вышел в магазин из дома, расположенного по улице Генерала Омарова в городе Каспийске, 29 июля около полудня и до сих пор не вернулся. МВД объявило розыск, на сайте ведомства размещено обращение, в котором ведомство просит помощи у всех, кто мог видеть девочку.

В Следственном комитете по региону возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего», сообщили ИА REGNUM 30 июля в ведомстве. В настоящее время поиски ребенка ведут сотрудники МВД, МЧС, волонтеры из числа местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в дагестанском городе Дербенте 24 июля пропали четверо человек — мужчина и трое детей. СКР организовал доследственную проверку по поводу их пропажи. Оказалось, что люди утонули во время шторма в Каспийском море. Поиски утонувших продолжались четверо суток. Сначала был найден мужчина, потом один из детей, 28 июля были найдены тела еще двоих утонувших несовершеннолетних.

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