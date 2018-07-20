Минтруд разработал проект переноса выходных дней в 2019 году

Москва, , 17:35 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году. Документ опубликован 20 июля на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, нерабочие праздничные дни 5 и 6 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, предлагается перенести на 2 и 3 мая (четверг и пятница). Ещё один нерабочий день планируется перенести с субботы, 23 февраля, на 10 мая (пятница).

Таким образом, новогодние и рождественские каникулы продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, выходные по случаю Дня защитника Отечества — с 23 по 24 февраля, по случаю Международного женского дня — с 8 по 10 марта, по случаю Праздника весны и труда — с 1 по 5 мая, по случаю Дня Победы — с 9 по 12 мая, по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября. Также нерабочим днём будет 12 июня — День России.