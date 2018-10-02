В Чечне 5 октября объявлено выходным днем

Грозный, , 19:00 — REGNUM День празднования 200-летия Грозного в Чечне объявлен выходным днем. Указ об этом сегодня, 2 октября, подписал глава республики Рамзан Кадыров.

Напомним, 200-летний юбилей Грозного отмечается 5 октября. Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2015 года этот праздник должен отмечаться на государственном уровне. Для его подготовки создан оргкомитет, в который вошли более 40 представителей федеральных и региональных органов власти.

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Из федерального бюджета на юбилей выделено около 260 млн рублей. К 5 октября глава Чечни поручил превратить Грозный в город-сказку.

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Напомним, столица Чеченской Республики город Грозный основана как крепость в 1818 году. Городом населенный пункт стал в 1869 году. В настоящее время Грозный является одним из крупнейших городов Северного Кавказа. Он занимает третье место после Махачкалы и Ставрополя по числу жителей.

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