Медики рассказали о нехватке в России льготных лекарств

Москва, , 14:58 — REGNUM В стационарах государственных и муниципальных больниц зачастую отсутствуют необходимые лекарственные препараты. Об этом заявили почти 72% опрошенных ОНФ и Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» врачей.

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Нехватку лекарств в России спрячут за высокотехнологичными рецептами?

Ещё 21,3% респондентов заявили о случаях, когда онкологические больные не могли получить обезболивающие лекарства. При этом большинство медработников (78,7%) с такой проблемой не сталкивались.

Более трети (37%) опрошенных назвали доступность льготных лекарств для населения в своем регионе в 2018 году «высокой» или «хорошей». При этом почти столько же (38,8%) заявили об обратном. 68% медработников ответили, что им известны случаи, когда в 2018 году пациентам не выписывали льготный рецепт из-за его отсутствия в аптеках.

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Добавим, что в 2016—2017 годах на плохую доступность препаратов жаловались 51,4% участников опроса. Опрос проводился среди 3 тыс. медработников через мобильное приложение «Справочник врача».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года на очереди к онкологам и нехватку лекарств президенту России Владимиру Путину пожаловались жители Калининградской области. В свою очередь региональные власти заявили, что до 1 июля 2018 года закроют дефицит льготных лекарств.

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