В России возможен дефицит рецептурных лекарств

Москва, , 08:43 — REGNUM Принятие законопроекта о продаже в магазинах безрецептурных лекарств может привести к массовому закрытию аптек и, как следствие, нехватке рецептурных препаратов. Об этом говорится в письме, направленном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву Торгово-промышленной палатой (ТПП), пишут 14 марта «Известия».

Эксперты предупреждают главу правительства о «драматических последствиях» продажи безрецептурных лекарств в супермаркетах. Если заложенные в законопроекте инициативы воплотятся в жизнь, торговые организации окажутся в исключительных условиях, не соответствующих нормам добросовестной конкуренции, говорится в письме, подписанном главой ТПП Сергеем Катыриным.

Это чревато закрытием аптечных организаций, которые реализуют рецептурные препараты, в том числе — большинство медикаментов, относящихся к категории жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Доступность таких лекарств для граждан снизится.

В Минпромторге обещают изучить позицию участников рынка, отмечает издание. Минздрав — против продажи медикаментов в супермаркетах. В этом случае на рынке станет больше контрафакта, кроме того, лекарства в магазинах будут портиться, опасаются в министерстве.

По словам главы Аптечной гильдии Елены Неволиной, конкуренция с магазинами приведет к дальнейшему сокращению доходов аптечного бизнеса. Дело в том, что цены на рецептурные препараты регулирует государство. Они относительно недороги, однако купить их после сокращения аптечной сети станет сложнее.

«Около 90% аптек в России частные. Ни одному частнику не выгодно работать себе в убыток, поэтому абсолютно точно аптеки начнут закрываться», — отмечает Неволина.

Эксперт подчеркивает: на рынке останутся лишь самые крупные игроки. Однако обеспечить всё население необходимым количеством ЖНВЛП они не смогут.