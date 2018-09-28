Суд в Дагестане арестовал Раджаба Абдулатипова

Махачкала, , 14:28 — REGNUM В Дагестане состоялся суд по избранию меры пресечения для задержанного депутата республиканского парламента Раджаба Абдулатипова. Следствие просило арестовать его, а адвокаты — отпустить под домашний арест. В итоге суд согласился со следствием и заключил Абдулатипова под стражу на два месяца.

В ходе судебного заседания Раджаб Абдулатипов свою вину не признал и заявил, что возбужденное против него уголовное дело — это недоразумение, что «он вообще не в курсе, каков порядок получения инвалидностей», пишет «Черновик».

Ранее сообщалось, что брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, депутат Народного собрания Раджаб Абдулатипов был задержан 26 сентября. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, которое устанавливало за деньги инвалидности здоровым гражданам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Дагестане стало известно о возбуждении уголовного дела о липовых инвалидах. Главным его фигурантом стал Магомед Махачев — руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы в Дагестане. С помощью нескольких десятков вовлеченных в преступную деятельность сотрудников МСЭ и ряда других лиц осуществлялась схема по установлению инвалидностей здоровым гражданам Дагестана.

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