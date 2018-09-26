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Экс-глава Дагестана о задержании своего брата: Я ничего не слышал об этом

Общество

Рамазана Абдулатипова не уведомили о задержании его брата-депутата

Махачкала, 26 сентября 2018, 16:40 — REGNUM  Бывший руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов не в курсе событий, связанных с его братом Раджабом Абдулатиповым. О его задержании он ничего не знает. Об этом Абдулатипов заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам экс-главы Дагестана, ему никто не звонил и не сообщал об этом, и он впервые слышит о задержании сотрудниками ФСБ своего брата-депутата.

Напомним, брат Рамазана Абдулатипова Раджаб Абдулатипов был задержан 26 сентября в рабочем кабинете в Дагестане. Его препроводили в управление ФСБ, и, по некоторым данным, в настоящее время он находится на пути к Москве. По сообщению ряда СМИ, за ним специально были прислан из столицы самолет с сотрудниками УФСБ.

Причины задержания пока официально не названы. Местные СМИ считают, что Абдулатипова подозревают в превышении полномочий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане задержан брат экс-главы республики Рамазана Абдулатипова

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