В Тихоокеанском университете отпраздновали День образования КНР

Хабаровск, , 08:17 — REGNUM Праздничный концерт, посвящённый 69-й годовщине со дня образования Китайской Народной Республики, прошел в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) с участием китайских и российских студентов, сообщает 2 октября пресс-служба вуза.

Заместитель начальника отдела образовательных программ Елена Гурьева пояснила, что на Дальнем Востоке ТОГУ считается базовым вузом для обучения китайских студентов — в университете обучается около 700 человек из Поднебесной.

«Поэтому мы каждый год традиционно празднуем День образования КНР и Новый год по лунному календарю. Прежде всего, это делается для наших китайских студентов, ведь эти праздники очень важны для них», — сказала Гурьева.

Торжественной части мероприятия предшествовала официальная встреча представителей Генерального консульства КНР в Хабаровске с руководством вуза. Главной темой обсуждений стали возможные векторы партнёрства между консульством и ТОГУ. Коллеги из Китая также поблагодарили университет за то, что вуз активно вовлекает китайских студентов в творческую студенческую жизнь и помогает им быстрее адаптироваться в новых для них условиях.

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