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Полиция Египта расследует отравление монаха из монастыря Святого Макария

Общество

Зенона аль-Макари проходил свидетелем по делу об убийстве епископа Епифания

Полиция Египта расследует отравление монаха из монастыря Святого Макария
Faris knight
Монастырь Макария Великого

Каир, 27 сентября 2018, 23:31 — REGNUM  Полиция Египта начала расследование гибели Зенона аль-Макари — свидетеля по делу об убийстве епископа Епифания, настоятеля монастыря Святого Макария, 27 сентября передает агентство Reuters.

По информации следствия, 45-летний аль-Макари, духовник одного из монахов, обвиняемых в убийстве епископа, ранее был госпитализирован с симптомами отравления и скончался.

В настоящий момент прокуратура обвиняет в убийстве епископа Епифания двоих монахов обители — Исайю аль-Макари и Рамона Расми Мансура.

Исайя аль-Макари первоначально признал свою вину, однако на суде заявил, что оговорил себя под давлением. Рамон Расми Мансур не признавал вину. В сентябре он попытался совершить самоубийство и сейчас находится под охраной в больнице в Каире.

Как сообщало ИА REGNUM, жестокое убийство епископа Епифания, настоятеля монастыря Святого Макария Копской Православной церкви, произошло в его обители 29 июля текущего года.

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