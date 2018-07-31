В Египте начато официальное расследование смерти епископа Епифания

Каир, , 13:07 — REGNUM Власти Египта проведут официальное расследование смерти епископа Епифания, главы монастыря Святого Макария Великого, расположенного в 100 км к северо-западу от Каира. Об этом говорится в заявлении Коптской православной церкви Египта.

Сообщается, что епископ Епифаний был найден в луже крови в коридоре монастыря рядом с его кельей утром 29 июля. Тело священнослужителя отправили в больницу города Даманхур для вскрытия и выяснения причины его гибели. В заявлении церкви говорится, что он скончался при «странных обстоятельствах».

«Пока рано говорить о причинах инцидента, особенно учитывая тот факт, что у настоятеля не было врагов», — приводит газета «Аль-Ахрам» слова представитель монастыря.

Монахи монастыря святого Макария Великого говорят, что владыка покинул свою келью на рассвете, чтобы присутствовать на утренней службе, которая предшествует воскресной литургии, но кто-то ударил его по голове острым тяжелым предметом, сообщает портал orthodoxy.ru

Сегодня, 31 июля, в соответствии с традицией местной церкви тело настоятеля коптского православного монастыря будет предано земле на территории монастыря, где он служил с 1984 года.