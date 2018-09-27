Четверг, 27 Сентября 2018 года
10:40:22 МСК

Дождливая погода ожидается в Москве и Подмосковье 27 сентября

Общество

Воздух в столице днем прогреется до +9..+11 градусов, по области — до +8..+13 градусов

Дождливая погода ожидается в Москве и Подмосковье 27 сентября
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дождь в Москве

Москва, 27 сентября 2018, 09:25 — REGNUM  27 сентября в Москве и Подмосковье ожидается дождливая погода. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

"Москва и Мособласть окажется под влиянием тыловой части циклона, — говорится в сообщении. — Ожидается облачная с прояснениями погода».

По данным синоптиков, осадки в виде дождя ожидаются в столичном регионе в первой половине дня. Воздух в столице днем прогреется до +9.+11 градусов, по области — до +8.+13 градусов.

Ветер ожидается западный, 5−10 метров в секунду, с порывами до 15−20 метров в секунду.

Читайте также: 67% жителей России считают прогнозы погоды точными: опрос

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить