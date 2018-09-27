В России могут отказаться от слова «инвалиды»

Москва, , 07:41 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ может отказаться от использования термина «инвалиды» в российском законодательстве, сообщают 27 сентября «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, Минтруд намерен заменить слово «инвалиды» на более нейтральный термин, который отражает правозащитную модель государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями. Например — «люди со специальными потребностями».

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Отмечается, что до конца этого года Федеральному бюро медико-социальной экспертизы будет направлено госзадание на научно-исследовательскую работу по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минтруд предложил ввести штрафы в отношении должностных лиц Фонда социального страхования и Пенсионного фонда, по вине которых инвалиды не смогли вовремя получить положенные им госуслуги или лекарства.

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