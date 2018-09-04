Вторник, 4 Сентября 2018 года
11:36:21 МСК

Минтруд РФ предложил штрафовать за неверные данные об инвалидах

Политика

Тем сотрудникам, которые вовремя не передали сведения в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), будет грозить взыскание

Минтруд РФ предложил штрафовать за неверные данные об инвалидах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Инвалид-колясочник

Москва, 4 сентября 2018, 10:28 — REGNUM  В отношении должностных лиц Фонда социального страхования и Пенсионного фонда, по вине которых инвалиды не смогли вовремя получить положенные им госуслуги или лекарства, могут ввести штрафы в Российской Федерации. Соответствующие изменения внести в Кодекс об административных правонарушениях предложил Минтруд РФ, пишет газета «Известия».

Из проекта следует, что тем сотрудникам, которые вовремя не передали сведения в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), будет грозить взыскание в размере от 10 до 20 тыс. рублей. В случае повторного нарушения должностных лиц предлагается штрафовать на 20−30 тысяч.

Отмечается, что для предоставления государственных и муниципальных услуг по обеспечению инвалидов льготами используют данные Федерального реестра инвалидов с 2018 года.

Читайте также: Пенсионерка с Колымы безуспешно добивается от минздрава необходимой помощи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы инвалидов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить