Число привитых от гриппа жителей Москвы превысило показатели 2017 года

Москва, , 13:33 — REGNUM В текущем году в Москве от гриппа привились уже на 300 тыс. человек больше, чем годом ранее, заявил 26 сентября журналистам глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Мы опережаем количество привитых на 300 тыс. и приближаемся к 2 млн», — заявил Хрипун.

Он рекомендовал всем москвичам, кто еще не привился, сделать это в ближайшее время, поскольку в острый период прививаться нельзя.

Напомним, жители столицы могут привиться от гриппа в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах бесплатной вакцинации, которые будут открыты в городе до 28 октября. Они находятся около 34 станций метро, железнодорожных станций, Московского центрального кольца (МЦК), а также в 70 центрах госуслуг «Мои документы».

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