Среда, 26 Сентября 2018 года
14:14:28 МСК

Число привитых от гриппа жителей Москвы превысило показатели 2017 года

Общество

Глава столичного департамента здравоохранения рекомендовал всем москвичам, кто еще не привился, сделать это в ближайшее время

Москва, 26 сентября 2018, 13:33 — REGNUM  В текущем году в Москве от гриппа привились уже на 300 тыс. человек больше, чем годом ранее, заявил 26 сентября журналистам глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Мы опережаем количество привитых на 300 тыс. и приближаемся к 2 млн», — заявил Хрипун.

Он рекомендовал всем москвичам, кто еще не привился, сделать это в ближайшее время, поскольку в острый период прививаться нельзя.

Напомним, жители столицы могут привиться от гриппа в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах бесплатной вакцинации, которые будут открыты в городе до 28 октября. Они находятся около 34 станций метро, железнодорожных станций, Московского центрального кольца (МЦК), а также в 70 центрах госуслуг «Мои документы».

Читайте также: Московский опыт вакцинации от гриппа предлагают распространить на регионы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вакцинация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить