Московский опыт вакцинации от гриппа предлагают распространить на регионы

Москва, , 19:00 — REGNUM Московский опыт вакцинации от гриппа в мобильных пунктах стоит распространить на все регионы России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Региональной общественной организации Профсоюза работников здравоохранения города Москвы Сергей Ремизов.

«Благодаря вакцинации, нет эпидемии в Москве, я считаю это очень положительный московский опыт, который следует распространить на регионы. Чем больше мы охватим наше население, тем меньше работы будет у наших врачей, в том числе у скорой помощи, тем меньше людей заболеет гриппом», — подчеркнул он.

Отметим, как сообщил сайт мэра и правительства Москвы, с 20 августа 2018 года в столице привились от гриппа в мобильных пунктах бесплатной вакцинации более 100 тыс. человек.

По словам Ремизова, в таких мобильных пунктах полностью соблюдаются вся техника безопасности и нормы противоэпидемического режима, работают квалифицированные медицинские работники, которые отвечают за проведение вакцинации.

«Есть очень хорошая тенденция к уменьшению заболеваний, хочу отметить, что департаментом здравоохранения города Москвы всё сделано на очень высоком уровне», — подчеркнул Ремизов.

Как сообщало ИА REGNUM, мобильные пункты будут открыты в Москве до 28 октября 2018 года. Точки находятся около 34 станций метро, железнодорожных станций, Московского центрального кольца (МЦК), а также в 70 центрах госуслуг «Мои документы».

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