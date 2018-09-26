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За шесть лет в Москве втрое снизилась смертность от инфаркта

Общество

Такой уровень смертности от указанной нозологии соответствует уровню смертности от инфаркта в «ведущих европейских странах»

Москва, 26 сентября 2018, 12:37 — REGNUM  В Москве число зафиксированных случаев смерти от инфаркта миокарда за последние шесть лет с 2012 года понизилась в три раза. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что «количество ежегодно умирающих от инфаркта больных снизилось в три раза, а уровень госпитальной летальности от него составляет чуть более 6%».

Также в ведомстве подчеркнули, что такой уровень смертности от указанной нозологии соответствует уровню смертности от инфаркта в «ведущих европейских странах». Кроме того, в столичном департаменте здравоохранения добавили, что количество операций по стентированию сосудов выросло в Москве за пять лет в пять раз.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России за шесть лет общая смертность снижена на 6,8%, особенно сильно сократилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза.

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