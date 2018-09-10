Путин назвал снижение смертности важнейшей задачей Дальнего Востока

Владивосток, , 12:02 — REGNUM Министерство здравоохранения и правительство РФ должны действовать более решительно и результативно в вопросе снижения уровня смертности на Дальнем Востоке, заявил 10 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета во Владивостоке.

По словам главы государства, продолжительность жизни в регионе чуть более 70 лет, что ниже, чем в среднем по России. Уровень смертности среди трудоспособного населения также высок, это очень тревожный показатель, отметил российский лидер.

«Снижение смертности — важнейшая задача, и я прошу Минздрав, правительство в целом действовать более решительно и результативно, особенно в вопросах развития инфраструктуры здравоохранения, лекарственного обеспечения», — заявил Путин.

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Глава государства также напомнил, что правительству дано поручение проработать специальные меры и по поддержке рождаемости на Дальнем Востоке, речь идет в том числе о повышенных выплатах при рождении первенца и выделении денег при рождении второго ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 сентября, Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме, а также встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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