В Алтайском крае машинист с помощником воровали детали с электровозов

Барнаул, , 09:58 — REGNUM В Алтайском крае оставлена точка в расследовании уголовного дела о хищении дорогостоящих деталей с электровозов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД РФ на транспорте 26 сентября, на скамье подсудимых окажутся бывшие работники железнодорожного предприятия.

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По данным следствия, промышляли на железной дороге работники локомотивной бригады с декабря 2017 года по июль 2018 года. За это время им удалось украсть индуктивных шунтов на сумму свыше 200 тысяч рублей. Похищенное злоумышленники сдавали в пункт приёма цветного металла.

В момент реализации очередной партии похищенных медных катушек в Новоалтайске транспортным полицейским удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался 30-летний житель Барнаула. Мужчина дал признательные показания по шести фактам хищений, которые он совершил по предварительному сговору со своим напарником — машинистом тепловоза.

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«Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража») по шести эпизодам. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», — уточнили в полицейском ведомсвте.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожные воры предстанут перед законом и в Калужской области. По данным полиции, в Сухиничах местный житель вместе с подельником пытался украсть и сдать в металлолом полторы тонны прессованной металлической стружки. Однако злоумышленники были задержаны стражами порядка с поличным. Дальнейшую их судьбу решит Сухиничский районный суд, куда направлены материалы дела.

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