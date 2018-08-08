Банда железнодорожных грабителей обезврежена в Тверской области

Тверь, , 13:32 — REGNUM В Тверской области обезврежена ОПГ, занимавшаяся грабежами на железной дороги. В состав банды входил как минимум 21 участник — все они задержаны. Как сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе СКР, по данным следствия, преступники похищали ценности из вагонов железнодорожных составов Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» в Зубцовском районе. Сейчас деятельность ОПГ пресечена — силами следственных органов и ФСБ России.

По данным следствия, с февраля по август 2018 года банда совершила три ограбления железнодорожных составов. Следователи считают, что бандиты, при содействии сотрудников железной дороги, трижды останавливали составы, вскрывали контейнеры и похищали товары. Похищенное тут же грузили в фуры и отправляли в Ржев, где у них находились места временного хранения. Затем товары реализовывались.

Задержать бандитов удалось 7 августа, после совершения очередного преступления. Всего был задержан 21 подозреваемый — в том числе и организатор ОПГ. Проведено более 40 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято похищенное имущество, денежные средства.

Возбуждены уголовные дела по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем») и ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой»).

Некоторые из задержанных уже дали признательные показания.