В Чимкенте украли более километра детской железной дороги

Астана, , 08:06 — REGNUM В Казахстане злоумышленники похитили 1200 метров стальных рельсов чимкентской детской железной дороги, передает 21 сентября телеканал «Отырар».

О похищении стало известно после того, как местные жители обратились в полицию. Городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 55 млн тенге (10,3 млн рублей).

Правоохранительные органы задержали подозреваемых по горячим следам. По факту хищения ведется следствие. По словам местных жителей, злоумышленники похищали рельсы днем, переодевшись в форму рабочих.

Напомним, детская железная дорога была построена в 1979 году. Эксплуатация объекта была приостановлена в 2011 году. Поезд был запущен в 2015 году, но в последние годы локомотив снова был отправлен в ремонт.